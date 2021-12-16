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События Сегодня, 10:0189
В Гоптовке задержали мужчину, который вывозил в Россию 7,5 млн рублей на обычном "Ланосе"

Пограничники Харьковского отряда вместе с работниками таможни задержали мужчину, пытавшегося вывезти за границу около 7,5 млн российских рублей.

Об этом сообщает у себя на странице в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

Во время проверки в пункте пропуска "Гоптовка" автомобиля Daewoo-Lanos  пограничники и таможенники обнаружили около 7,5 млн российских рублей, которые мужчина собирался перевезти через границу с Россией, наличные были спрятаны под покрытием двух входных дверей автомобиля Daewoo-Lanos.

При осмотре авто пограничники и таможенники обнаружили также автомобильные номера и свидетельство о регистрации, выданные на не контролируемой украинским правительством территории Донецкой области. 

В настоящее время проверка транспортного средства в пункте пропуска продолжается, выясняются обстоятельства правонарушения.

В Гоптовке задержали мужчину, который вывозил в Россию 7,5 млн рублей на обычном "Ланосе"
В Гоптовке задержали мужчину, который вывозил в Россию 7,5 млн рублей на обычном "Ланосе"
В Гоптовке задержали мужчину, который вывозил в Россию 7,5 млн рублей на обычном "Ланосе"

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