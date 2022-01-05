Токаев заявил что в Алматы в ходе беспорядков погибли и пострадали сотни силовиков и гражданских лиц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время беспорядков в Алматы пострадали и были убиты сотни силовиков и гражданских лиц.

Об этом Токаев заявил во время своего обращение к гражданам страны в пятницу, 7 января.

"В Алматы от рук бандитов, террористов, пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей. Не говоря уже о здоровье и жизнях сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", - сказал Токаев.

По его словам, на Алматы напали 20 тысяч бандитов.

"Слаженная координация действий, боеготовность и звериная жестокость. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт", - заявил президент страны.