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События Сегодня, 18:1666
Сотни человек из-за сообщений о минировании десяти ТРЦ и Центрального вокзала эвакуировали в Киеве

На Рождество в Киеве неизвестные сообщили о якобы минировании Центрального железнодорожного вокзала и сразу десяти торгово-развлекательных центров, в том числе "Глобуса" на площади Независимости.

Из-за информации о минах правоохранителям пришлось эвакуировать сотни людей.

Об этом пишет издание "Сегодня".

В полиции Киева рассказали, что на электронную почту пришло письмо о заложенной взрывчатке на вокзале и в ТЦ на площади Независимости. Сотрудники полиции уже провели там проверку и не нашли взрывоопасных предметов.

Однако для того, чтобы осуществить проверку помещения Центрального вокзала, полиция эвакуировала 650 человек, а из торговых залов "Глобуса" вывели более 150 человек.

Кроме того, в интернете распространяют информацию о минировании ТРЦ "Район" на Троещине и эвакуации оттуда посетителей.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, Глобус, 7dniv, 7dnivinfo  
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