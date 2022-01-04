Первое собрание министров обороны в этом году анонсировали в НАТО

На следующей неделе в виртуальном формате состоится первое в 2022 году заседания Совета глав оборонных ведомств стран НАТО, на которое пригласили Украину и Грузию.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Двухдневное заседание Военного комитета глав оборонных ведомств НАТО пройдет 12-13 января в Брюсселе.

В первый день представители стран НАТО обсудят военно-стратегическое мышление и Концепцию ведения боевых действий Альянса. Второй день начнется с выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"За этим последует полная обновленная информация о текущей ситуации в области безопасности и обсуждение текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне", - сообщает пресс-служба.

После чего министры обороны НАТО проведут встречу с представителями Грузии и Украины, на которой поднимут вопросы касаемо ситуации вокруг Украины и Грузии, а также текущий прогресс во внедрении реформ в обороне.