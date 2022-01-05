О тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии заявил экс-советник Назарбаева

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах страны, где, возможно, готовили погромщиков для январских акций в городах.

Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" заявил бывший советник Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

Его слова приводит Телеграм-канал Orda.kz.

"Национальное предательство и заговор заключаются в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал", - сказал Ертысбаев.

Экс-советник бывшего президента страны добавил, что это является "страшным государственным преступлением".

А Телеграм-канал Informburo.kz приводит другие слова Ертысбаева из того же выступления - о том, что перед захватом аэропорта Алматы была дана команда снять оттуда оцепление.

"Организация была настолько мощная, это было бы невозможно без предателей в высших эшелонах власти. Я обладаю информацией, что за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление. Такое возможно только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за безопасность в стране. Это государственная измена", - сказал бывший советник.