 

О тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии заявил экс-советник Назарбаева

События Вчера, 21:5484
О тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии заявил экс-советник Назарбаева

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах страны, где, возможно, готовили погромщиков для январских акций в городах.

Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" заявил бывший советник Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

Его слова приводит Телеграм-канал Orda.kz.

"Национальное предательство и заговор заключаются в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал", - сказал Ертысбаев.

Экс-советник бывшего президента страны добавил, что это является "страшным государственным преступлением".

А Телеграм-канал Informburo.kz приводит другие слова Ертысбаева из того же выступления - о том, что перед захватом аэропорта Алматы была дана команда снять оттуда оцепление.

"Организация была настолько мощная, это было бы невозможно без предателей в высших эшелонах власти. Я обладаю информацией, что за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление. Такое возможно только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за безопасность в стране. Это государственная измена", - сказал бывший советник.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Назарбаев, Казахстан, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Токаев заявил что в Алматы в ходе беспорядков погибли и пострадали сотни силовиков и гражданских лиц
Токаев заявил что в Алматы в ходе беспорядков погибли и пострадали сотни силовиков и гражданских лиц
Вчера, 12:52
В Алматы власти начали спецоперацию. При штурме аэропорта погибли двое военных
В Алматы власти начали спецоперацию. При штурме аэропорта погибли двое военных
5-янв-2022, 22:12
Координатор протестов в Казахстане Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению
Координатор протестов в Казахстане Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева"
5-янв-2022, 19:33
Телефонную связь и интернет обрубили полностью в Алматы
Телефонную связь и интернет обрубили полностью в Алматы
5-янв-2022, 18:58
О захвате протестующими аэропорта Алматы сообщили в Казахстане
О захвате протестующими аэропорта Алматы сообщили в Казахстане
5-янв-2022, 18:33

Последние новости

Вчера, 2022-01-07
21:56
События
Почему на Банковой хотят переименовать "Слугу народа"
21:54
События
О тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии заявил экс-советник Назарбаева
18:17
События
Первое собрание министров обороны в этом году анонсировали в НАТО
18:16
События
Сотни человек из-за сообщений о минировании десяти ТРЦ и Центрального вокзала эвакуировали в Киеве
18:13
Политика
Проведение встречи в Нормандском формате в ближайшие недели инициируют Макрон и Шольц
18:12
Политика
Вновь Аблязов назвал себя лидером казахских протестов и заявил о плане Путина "восстановить СССР"
15:54
Политика
Главной целью протестов в Казахстане Лукашенко назвал "желание утопить в крови Россию"
15:53
События
"Слуга народа" Тищенко вновь перепутал в поздравлении Рождество с Пасхой
15:38
События
Арест активов "Прямого" и "5 канала", о котором официально заявляли у Порошенко опровергло ГБР
12:56
События
От координации протестов в Казахстане открестился оппозиционер Аблязов
12:54
События
Украинцев с Рождеством Зеленский поздравил съезжая по склону в Карпатах
12:52
События
Токаев заявил что в Алматы в ходе беспорядков погибли и пострадали сотни силовиков и гражданских лиц
10:06
События
В украинском МИД заявили, что Иран не хочет возмещать убытки за сбитый под Тегераном рейс МАУ
10:01
События
В Гоптовке задержали мужчину, который вывозил в Россию 7,5 млн рублей на обычном "Ланосе"
09:58
События
Токаев заявил, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана
09:56
События
Предложения России по гарантиям безопасности в Европе прокомментировали в Швеции
09:52
События
В Британии сообщили, что год назад подлодка России оборвала в Атлантике трос фрегата
09:48
Спорт
Обыграть старую команду Роберто Де Дзерби не сумел новый клуб Андрея Шевченко
09:46
События
Бойня в Алма-Ате, отрезанные головы, роль криминалитета и ОДКБ. Что показали сегодняшние события в Казахстане
09:42
События
Тело младенца в пакете нашли в Харькове

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 января 20221116
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 января 2022743
Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки512
Координатор протестов в Казахстане Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева"353
Кто такой координатор протестов в Казахстане Аблязов со штабом в Киеве346
Арестовали дом и бизнес, Айвазовского и "Русскую красавицу". Полный список арестованного имущества Порошенко320
В Алматы власти начали спецоперацию. При штурме аэропорта погибли двое военных310

Досуг

Обжалование приказа налоговой проверки
Обжалование приказа налоговой проверки
Нестабильное налоговое законодательство нашей страны приводит к появлению необоснованно огромного количества споров между бизнесом и налоговыми органами.
6-янв-2022, 22:56119
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Горячий привет из солнечной Испании. Меня зовут Александр я проживаю за границей 20 лет.
5-янв-2022, 17:57188
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена обычно используется для утепления стен, установки дверей и окон, а также во многих других строительных и ремонтных работах. Самый простой способ применить ее — нанести с помощью специального пистолета для пены. 
4-янв-2022, 18:05519
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Милые дамы, если вы планируете в скором времени обзавестись механической помощницей для шитья, магазин швейных машин Sewko будет рад видеть вас в числе своих посетителей.
4-янв-2022, 17:40268
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
1С в облаке: особенности, преимущества и как получить на cloud.net.ua
4-янв-2022, 11:44285
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Как выбрать тарелки для сервировки праздничного стола. Тарелки из керамики и фарфора для салата, пирожков, десертов и других блюд.
4-янв-2022, 11:341107

События

Почему на Банковой хотят переименовать "Слугу народа"
Почему на Банковой хотят переименовать "Слугу народа"
В политических кругах начались разговоры, что в Офисе президента обсуждают, не переименовать ли правящую партию “Слуга народа”.
Вчера, 21:5657
О тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии заявил экс-советник Назарбаева
О тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии заявил экс-советник Назарбаева
Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах страны, где, возможно, готовили погромщиков для январских акций в городах.
Вчера, 21:5487
Первое собрание министров обороны в этом году анонсировали в НАТО
Первое собрание министров обороны в этом году анонсировали в НАТО
На следующей неделе в виртуальном формате состоится первое в 2022 году заседания Совета глав оборонных ведомств стран НАТО, на которое пригласили Украину и Грузию. 
Вчера, 18:1781
Сотни человек из-за сообщений о минировании десяти ТРЦ и Центрального вокзала эвакуировали в Киеве
Сотни человек из-за сообщений о минировании десяти ТРЦ и Центрального вокзала эвакуировали в Киеве
На Рождество в Киеве неизвестные сообщили о якобы минировании Центрального железнодорожного вокзала и сразу десяти торгово-развлекательных центров, в том числе "Глобуса" на площади Независимости.
Вчера, 18:1686
"Слуга народа" Тищенко вновь перепутал в поздравлении Рождество с Пасхой
"Слуга народа" Тищенко вновь перепутал в поздравлении Рождество с Пасхой
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко вновь оказался ключевой фигурой конфузной ситуации, которую сам же и создал, когда в поздравлении украинцев с Рождеством, он поздравил нас с Пасхой.
Вчера, 15:5399
Арест активов "Прямого" и "5 канала", о котором официально заявляли у Порошенко опровергло ГБР
Арест активов "Прямого" и "5 канала", о котором официально заявляли у Порошенко опровергло ГБР
Вчера, 6 января, во фракции Петра Порошенко "Евросолидарность" официально заявили, что по делу о госизмене были арестованы не только активы экс-президента, но и активы телеканалов "Прямой" и "5 канал".
Вчера, 15:38102
7 Днів