 

Почему на Банковой хотят переименовать "Слугу народа"

События Вчера, 21:5654
Почему на Банковой хотят переименовать "Слугу народа"

В политических кругах начались разговоры, что в Офисе президента обсуждают, не переименовать ли правящую партию “Слуга народа”. В самой политсиле официально эту информацию не подтверждают, но не под запись дополняют слухи интересными подробностями, которые говорят о том, что такая идея действительно обсуждается, причем всерьез.

Какое название рассматривают? Ждут ли политсилу президента какие-то другие изменения? И какой эффект даст переименование?

Ответы на эти вопросы - в материале “Страны”.

Президент возьмет на прицеп

Ранее мы сообщали о том, что на Банковой обсуждают идеи о новом имени для партии власти.

По словам источников, близких к окружению президента, обсуждается вариант ближе к парламентским выборам переименовать "Слугу народа" в Партию Владимира Зеленского или как-то по-другому, все равно обыграв президентскую фамилию. Предложение о переименовании возникло исходя из разницы в рейтингах "Слуги народа" и Зеленского в пользу последнего. 

Президент действительно популярнее собственной партии, что подтверждается самыми разными открытыми данными (при том что ОП, по данным “Страны”, заказывает закрытую социологию). 

Согласно результатам декабрьского опроса Киевского международного института социологии, проводившегося путем личных интервью с респондентами (“face-to-face”), уровень поддержки СН составляет 17,6% среди тех, кто уже определился с выбором. В то же время рейтинг Зеленского - 27,6% в таком же сегменте респондентов.

По замерам агентства “Рейтинг” (телефонный опрос), за СН готовы проголосовать 19,2% определившихся респондентов. Зеленского же поддержали бы на выборах 24,2% таких участников опроса.

В общем на Банковой вполне могли захотеть уменьшить это социологическое неравенство, “подтянув” рейтинг СН к президентскому какими-то способами - переименованием, в том числе.

“Технологически ребрендинг был бы правильным решением. Высокая политика у нас персонализирована. Люди выбирают партии Зеленского, Порошенко (экс-президент и лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко - Ред.), Разумкова (бывший спикер Дмитрий Разумков, который сейчас создает партию “Разумная политика” - Ред.) и т.д., какое бы название они не носили. Если политсила Зеленского будет так и именоваться, рейтинг президента может подтянуть партийный”, - комментирует бывший директор Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов “Стране”.

Видит логику в переименовании СН и политтехнолог Андрей Золотарев, ссылаясь на социсследования. 

“На выборах название “Слуга народа” будет “минусовать” партийный рейтинг. Это видно и по фокус-группам. У людей сформировалось предубеждение к партии власти, мол, мы не знаем, чьи вы слуги, но точно не народа. А сделав политсилу условной Партией Зеленского, они (власть - Ред.) обеспечат максимальную привязку к лидеру”, - рассуждает эксперт.

При этом официально задача по поиску нового названия отрицается. Новоназначенная глава партии, зампредседателя парламентской фракции СН Елена Шуляк заявила “Стране”, что это “слухи”, которые она не будет комментировать.

Член политсовета СН, народный депутат от этой политсилы Александр Качура сообщил изданию, что вопрос по изменению партийного бренда не обсуждался на уровне руководящего партийного органа. “Вообще главное - не как называться, а кем быть на самом деле”, — отметил парламентарий.

Роза белая с черной жабой

Однако в неофициальных разговорах с собеседниками, близкими к партийным делам, раскрывается совсем другая картина. На Банковой хотят не только переименовать СН, но и вообще “перезагрузить” партию с оглядкой на будущие выборы в Раду. В частности, уже ищут кандидатов в потенциальный избирательный список политсилы. Действующих депутатов Рады из фракции СН в нем будет немного: попадут только неоскандалившиеся. Сейчас во фракции СН в парламенте - 242 депутата. 

“Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы”, - утверждает источник.

“В ОП дали команду губернаторам собирать местных лидеров мнений, видных представителей социально-значимых профессий под выборы. Вот хорошо бы, скажем, от Житомира от нас шел известный врач, который провел сложнейшую операцию на сердце маленького ребенка. Такого кандидата изначально будут гораздо меньше хейтить, чем какого-то местного воротилу, “пробившего” себе место в списке. Помните список приглашенных на съемку новогоднего поздравления президента - шахтер, ветеран АТО, спортсмен и т.д? Вот по такому принципу и хотят сформировать список партии. А из “слуг народа 1.0” возьмут только наиболее лояльных к Банковой и наименее зашкваренных. В ОП этим вопросом занимается отчасти сам Ермак, также консультируются у разных политтехнологов. Хотят без спешки, как в 2019-м, решить эту задачу, но президент взял ее под свой контроль”, — говорит другой собеседник из фракции СН в парламенте. 

“Людям же скажут: дескать, при формировании предыдущего партийного списка не разглядели среди кандидатов агентов проклятых олигархов. Но теперь отбор проведем более тщательный, новые люди будут совсем другими”, - рассуждает эксперт Игорь Попов.

Он также допускает, что в контексте “перезагрузки” СН власть задумается над возвращением избирательных блоков в законодательство о выборах. 

“Избиратели любят, когда партии объединяются. Прирост может быть минимум 1,5%. Легко найти пять-семь партий для вхождения в блок. И это будет выглядеть не так, что “Слуга народа” недоработала и поэтому ее переименовывают, а что президент нашел союзников для борьбы с теми же олигархами. В блоке они, конечно, должны носить имя президента, а СН тогда можно даже оставить нынешнее название. Еще партии в блоке могут быть нацелены на разные электоральные ниши: одна, условно говоря, прозападно-реформаторская под красивым названием, например, “Справедливость”, другая будет работать с электоратом юго-востока”, - рассуждает экс-нардеп Попов.

Проблемой для ОП остается только четкая тенденция, что личный рейтинг Зеленского тоже снижается, хотя и не такими темпами, как у его партии. И, возможно, громкие скандалы, которые окончательно добьют былую популярность президента, еще впереди.

И тогда Банковой нужно будет решать ту же задачу, что и “Блоку Петра Порошенко” (БПП) перед внеочередными парламентскими выборами 2019-го. У Порошенко, недавно проигравшего президентскую кампанию, был слишком большой антирейтинг, поэтому партию, переименованную из “Солидарности” в БПП на старте парламентской кампании 2014-го, пришлось назвать “Европейской солидарностью”.

Как говорится, имя имени рознь.

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Теги: news, новости, Украина, Слуга_Народа, 7dniv, 7dnivinfo  
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