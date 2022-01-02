 

Статуе индейца в Перу под покровом ночи пытались обрезать полутораметровый пенис недовольные

События Сегодня, 08:2886
Статуе индейца в Перу под покровом ночи пытались обрезать полутораметровый пенис недовольные

В одном из археологических центров на севере Перу воздвигнутая в начале 2022 года статуя ухмыляющегося мужчины с огромным фаллосом вызвала противоречивые чувства. В итоге через несколько дней после открытия ее испортили вандалы.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Скульптура из стекловолокна терракотового цвета с гиперболизированным фаллосом является точной копией керамического сосуда доколумбовой южноамериканской культуры мочика (или моче). Ее представители жили в 150-700 годах нашей эры.

Расположенная в 15 минутах езды от города Трухильо, статуя пользуется огромной популярностью у местных жителей и туристов, которые позируют под ее полутораметровым членом для селфи.

Но изображение нравится не всем: гигантский символ плодородия уже подвергся нападению со стороны вандалов, которые проделали в нем дыру, а когда их попытались задержать, принялись стрелять в воздух.

Мэр Моче Артуро Фернандес Базан сообщил местным СМИ подробности нападения на статую.

"В два часа ночи 5 января трое преступников в капюшонах приставили нож к шее охранника, чтобы он не реагировал и не вызывал своих коллег по рации. Двое из них повредили фаллос", - сказал мэр.

Фернандес Базан добавил, что планирует установить рядом еще до 30 статуй, представляющих культуру мочика, при этом около трети из них будут изображать эротические акты или роды.

"В нашей культуре мочика такие керамические сосуды не считались эротическими, а представляли собой божества. У древних греков был другой тип репрезентации. Мы были более агрессивны и более прямолинейны в своих чувствах", - пояснил Фернандес Базан (к слову, до прихода в политику он работал гинекологом).

Статуя вызвала противоречивые реакции и на странице муниципалитета Моче в Facebook. Некоторые пользователи заявили, что считают статую оскорбительной и что ее не следует видеть детям.

На это  министр культуры Перу Гизела Ортис сказала: "Мысль том, что дети не должны это видеть или что это слишком оскорбительно, принадлежит временам мракобесия". По ее мнению, все перуанцы должны гордиться своим наследием, в том числе его сексуальной или эротической частью.

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