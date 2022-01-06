В Казахстане с момента начала подавления беспорядков и зачистки погромщиков задержаны до четырех тысяч террористов

Наибольшее число задержаний произошло в Алматы.

Об этом сообщает Телеграм-канал местного издания "Vласть" со ссылкой на казахстанское Министерство внутренних дел.

"До 4000 террористов задержаны в Казахстане, сообщает МВД. Наибольшее количество задержаний – в Алматы, в ходе зачистки пресечена деятельность свыше 100 лиц", - пишет канал.

По его информации из МВД, задержанным грозит пожизненное заключение.

Также в ведомстве заверили, что все здания государственных органов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, а строевые подразделения функционируют в штатном режиме.