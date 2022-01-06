Спецзапасы продовольствия на фоне протестов в Казахстане решили создать на Байконуре

В связи с массовыми беспорядками в Казахстане администрация города Байконур решила выделить средства на закупку дополнительных объемов продовольствия.

Как пишет "Интерфакс", об этом 7 января сообщил глава города Константин Бусыгин на внеочередном заседании Общественного совета самоуправления Байконура.

"Будем связываться с товарищами на всякий случай по линии спецхранилищ. Но в городе как минимум на две недели продовольствия как было, так и осталось. Никаких перебоев не ожидается", - сказал Бусыгин.

Он еще раз повторил, что еды хватает, и добавил: вчера принято решение о закупке продовольствия, нужные документы он подпишет, а из резервного фонда главы будет оплачено дополнительно 40 тонн муки.

"Это нам будет достаточно за глаза на январь и на часть февраля. То есть перебоев хлеба тоже не будет", - заверил Бусыгин.

Он также отметил, что в городе не ожидают и перебоев с электричеством.

Бусыгин рассказал об организации нескольких чартерных рейсов в Россию, на которых Байконур смогут покинуть все, кому это необходимо. Как пояснили журналистам в пресс-службе администрации города, организация рейсов не связана с обострением ситуации в стране. Улетят на самолетах те, кто планировал покинуть город и до начала протестов, в частности, курсанты и студенты вузоов, находящиеся там на каникулах.

Ранее в администрации города сообщали об установлении в Байконуре до 19 января повышенного уровня террористической опасности. Кроме того, в городе образованы народные дружины, которые патрулируют территорию вместе с сотрудниками правоохранительных органов. При этом к патрулированию привлекается бронетехника местного управления МВД.

Сейчас в городе сохраняется спокойная обстановка.