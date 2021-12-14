 

Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок

События Сегодня, 09:0986
Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что при советской власти не публиковали колядок.

И эти обрядовые песни лишь передавали из уст в уста как некое тайное знание.

Об этом экс-глава Института национальной памяти написал 7 января в Фейсбуке.

Вятрович опубликовал фото обложки книги "Колядки" и сопроводил его лживым комментарием.

"Эта маленькая книжечка, изданная во Львове в 1991 году, была моим первым знакомством с колядками в печатном виде. До этого они были элементом исключительно устной культуры, альтернативной официальной печатной. Колядки при совке не только не печатали, но и не переписывали. Лишь перепевали, запоминали и передавали из уст в уста как определенное тайное, запрещенное знание. По тому, кто мог подхватить и продолжить начатую кем-то колядку, узнавались "свои", - нафантазировал Вятрович.

Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок

Его тут же опроверг эксперт Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Юрий Латыш. В том же Фейсбуке Латыш выложил фотографию самого полного сборника колядок и щедровок объемом более 800 страниц, изданного в Киеве в 1965 году.

"Но откуда об этом знать историческим пропагандистам? Уже не раз натыкался в его записях, что он просто плохо знает историю. Но пока среди украинских историков не нашлось храбреца, который бы детально разобрал его "наработки", - написал эксперт.

Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок

Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок

Вранье Вятровича легко разоблачить, просто открыв статью "Колядки" в "Википедии". По списку литературы к ней (микроскопическому по сравнению с реальным объемом существующихй на эту тему изданий) есть и дореволюционные работы о колядках, выпущенные в Российской Империи, и советские книги, и авторефераты научных работ (по ним можно заключить, что этот жанр фольклора изучали в советских вузах), и современные российские работы.

Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вятрович, колядки, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

У Порошенко утверждают, что
У Порошенко утверждают, что "слуга народа" сказал Ирине Геращенко "на место!" В Раде произошла стычка
14-дек-2021, 15:48
Милованов женился на коллеге и запостил в Фейсбуке фото с невестой
Милованов женился на коллеге и запостил в Фейсбуке фото с невестой
5-дек-2021, 10:00
Зачем в Украине хотят переименовать один из древнейших городов
Зачем в Украине хотят переименовать один из древнейших городов
3-дек-2021, 17:51
Бутусов опубликовал видео, как он стреляет по Донбассу
Бутусов опубликовал видео, как он стреляет по Донбассу "за жертв советских репрессий"
28-ноя-2021, 15:08
О моральном разложении партии президента заявил
О моральном разложении партии президента заявил "Слуга народа" Дмитрук
16-ноя-2021, 09:52

Последние новости

09:31
События
Пассажирские перевозки по железной дороге восстановили в Казахстане
09:29
События
Оба стрелявших на спор в землю жителя Буковины получили травмы глаз после рикошета
09:22
События
Девятерых кубинцев, нелегально пробиравшихся из России в Испанию через Харьков задержали пограничники
09:11
События
Вулкан Волк пробудился на Галапагосских островах
09:09
События
Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок
09:03
События
Спецзапасы продовольствия на фоне протестов в Казахстане решили создать на Байконуре
08:33
События
В Казахстане с момента начала подавления беспорядков и зачистки погромщиков задержаны до четырех тысяч террористов
08:28
События
Статуе индейца в Перу под покровом ночи пытались обрезать полутораметровый пенис недовольные
08:23
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 января 2022
Вчера, 2022-01-07
21:56
События
Почему на Банковой хотят переименовать "Слугу народа"
21:54
События
О тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии заявил экс-советник Назарбаева
18:17
События
Первое собрание министров обороны в этом году анонсировали в НАТО
18:16
События
Сотни человек из-за сообщений о минировании десяти ТРЦ и Центрального вокзала эвакуировали в Киеве
18:13
Политика
Проведение встречи в Нормандском формате в ближайшие недели инициируют Макрон и Шольц
18:12
Политика
Вновь Аблязов назвал себя лидером казахских протестов и заявил о плане Путина "восстановить СССР"
15:54
Политика
Главной целью протестов в Казахстане Лукашенко назвал "желание утопить в крови Россию"
15:53
События
"Слуга народа" Тищенко вновь перепутал в поздравлении Рождество с Пасхой
15:38
События
Арест активов "Прямого" и "5 канала", о котором официально заявляли у Порошенко опровергло ГБР
12:56
События
От координации протестов в Казахстане открестился оппозиционер Аблязов
12:54
События
Украинцев с Рождеством Зеленский поздравил съезжая по склону в Карпатах

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 января 2022804
Зе и Коломойский пересеклись в гостинице "Буковеля", где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки549
Бойня в Алма-Ате, отрезанные головы, роль криминалитета и ОДКБ. Что показали сегодняшние события в Казахстане401
Кто такой координатор протестов в Казахстане Аблязов со штабом в Киеве392
Координатор протестов в Казахстане Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева"389
Арестовали дом и бизнес, Айвазовского и "Русскую красавицу". Полный список арестованного имущества Порошенко388
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 января 2022332

Досуг

Обжалование приказа налоговой проверки
Обжалование приказа налоговой проверки
Нестабильное налоговое законодательство нашей страны приводит к появлению необоснованно огромного количества споров между бизнесом и налоговыми органами.
6-янв-2022, 22:56137
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Горячий привет из солнечной Испании. Меня зовут Александр я проживаю за границей 20 лет.
5-янв-2022, 17:57205
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена обычно используется для утепления стен, установки дверей и окон, а также во многих других строительных и ремонтных работах. Самый простой способ применить ее — нанести с помощью специального пистолета для пены. 
4-янв-2022, 18:05556
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Милые дамы, если вы планируете в скором времени обзавестись механической помощницей для шитья, магазин швейных машин Sewko будет рад видеть вас в числе своих посетителей.
4-янв-2022, 17:40289
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
1С в облаке: особенности, преимущества и как получить на cloud.net.ua
4-янв-2022, 11:44314
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Как выбрать тарелки для сервировки праздничного стола. Тарелки из керамики и фарфора для салата, пирожков, десертов и других блюд.
4-янв-2022, 11:341262

События

Пассажирские перевозки по железной дороге восстановили в Казахстане
Пассажирские перевозки по железной дороге восстановили в Казахстане
Транспорт в Казахстане постепенно возобновляет работу после массовых погромов и протестов в стране.
Сегодня, 09:3177
Оба стрелявших на спор в землю жителя Буковины получили травмы глаз после рикошета
Оба стрелявших на спор в землю жителя Буковины получили травмы глаз после рикошета
В Ситуационный отдел ГУНП в Черновицкой области поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что они госпитализировали двоих мужчин с травмами глаз.
Сегодня, 09:2979
Девятерых кубинцев, нелегально пробиравшихся из России в Испанию через Харьков задержали пограничники
Девятерых кубинцев, нелегально пробиравшихся из России в Испанию через Харьков задержали пограничники
Пограничники харьковского отряда Государственной пограничной службы Украины задержали девятерых нелегалов на границе с Российской Федерацией.
Сегодня, 09:2286
Вулкан Волк пробудился на Галапагосских островах
Вулкан Волк пробудился на Галапагосских островах
На самом большом острове Галапагосских островов Исабела началось извержение вулкана Волк.
Сегодня, 09:1181
Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок
Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что при советской власти не публиковали колядок.
Сегодня, 09:0987
Спецзапасы продовольствия на фоне протестов в Казахстане решили создать на Байконуре
Спецзапасы продовольствия на фоне протестов в Казахстане решили создать на Байконуре
В связи с массовыми беспорядками в Казахстане администрация города Байконур решила выделить средства на закупку дополнительных объемов продовольствия.
Сегодня, 09:0380
7 Днів