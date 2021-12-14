Вятрович заявил, что в СССР не издавали колядок

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что при советской власти не публиковали колядок.

И эти обрядовые песни лишь передавали из уст в уста как некое тайное знание.

Об этом экс-глава Института национальной памяти написал 7 января в Фейсбуке.

Вятрович опубликовал фото обложки книги "Колядки" и сопроводил его лживым комментарием.

"Эта маленькая книжечка, изданная во Львове в 1991 году, была моим первым знакомством с колядками в печатном виде. До этого они были элементом исключительно устной культуры, альтернативной официальной печатной. Колядки при совке не только не печатали, но и не переписывали. Лишь перепевали, запоминали и передавали из уст в уста как определенное тайное, запрещенное знание. По тому, кто мог подхватить и продолжить начатую кем-то колядку, узнавались "свои", - нафантазировал Вятрович.

Его тут же опроверг эксперт Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Юрий Латыш. В том же Фейсбуке Латыш выложил фотографию самого полного сборника колядок и щедровок объемом более 800 страниц, изданного в Киеве в 1965 году.

"Но откуда об этом знать историческим пропагандистам? Уже не раз натыкался в его записях, что он просто плохо знает историю. Но пока среди украинских историков не нашлось храбреца, который бы детально разобрал его "наработки", - написал эксперт.

Вранье Вятровича легко разоблачить, просто открыв статью "Колядки" в "Википедии". По списку литературы к ней (микроскопическому по сравнению с реальным объемом существующихй на эту тему изданий) есть и дореволюционные работы о колядках, выпущенные в Российской Империи, и советские книги, и авторефераты научных работ (по ним можно заключить, что этот жанр фольклора изучали в советских вузах), и современные российские работы.