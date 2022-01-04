Вулкан Волк пробудился на Галапагосских островах

На самом большом острове Галапагосских островов Исабела началось извержение вулкана Волк.

Об этом сообщают в Twitter в пятницу, 7 января, представители Национального парка Галапагос.

"Вулкан Волк начинает извержение на острове Исабела", - заявили представители Национального парка.

Это уже второе извержение вулкана Волк за последние семь лет. Вулкан находится примерно в 100 километрах от ближайшего человеческого поселения.

В последний раз этот вулкан извергался в 2015 году после 33 лет "сна". Его активность не повлияла на местную дикую природу.

По данным исследователей из Института геофизики Кито (Эквадор), 1 707-метровый вулкан извергал пепел на высоту в 3 800 метров. Также наблюдается выброс лавы на южном и юго-восточном склонах.