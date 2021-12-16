Девятерых кубинцев, нелегально пробиравшихся из России в Испанию через Харьков задержали пограничники

Пограничники харьковского отряда Государственной пограничной службы Украины задержали девятерых нелегалов на границе с Российской Федерацией.

Как выяснилось, все они граждане Кубы и пробирались через территорию Украины транзитом.

Об этом 7 января сообщается в Фейсбуке Госпогранслужбы.

"Девять нелегалов незаконно пересекли границу с РФ в Украину. Пограничники харьковского отряда мигрантов задержали. По словам "путешественников", они направлялись в Испанию. Теперь они будут ждать решения суда, который определит степень ответственности нарушителей государственной границы", - говорится в посте в социальной сети.