Оба стрелявших на спор в землю жителя Буковины получили травмы глаз после рикошета

В Ситуационный отдел ГУНП в Черновицкой области поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что они госпитализировали двоих мужчин с травмами глаз.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области.

По этому факту следователи полиции начали уголовное производство. Следственно-оперативная группа отделения полиции №2 (г. Хотин) Днестровского районного отдела полиции опросила потерпевших - 26 и 30-летнего жителей села Мамалыга.

По словам потерпевших, 2 января, во время совместного отдыха между компанией мужчин возник спор, в ходе которого двое из них произвели выстрелы в землю из зарегистрированного оружия. На какую тему был спор и почему были совершены выстрелы - не сообщается.

Предварительно, в результате рикошета гравийного покрытия двое буковинцев повредили глаза. Медики доставили их в больницу для оказания соответствующей помощи.

Правоохранители проверяют полученную информацию и осуществляют полицейские меры для установления окончательных причин инцидента. По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли доказательства с места происшествия и направили их для проведения экспертизы.