Токаев объявил 10 января в Казахстане днем общенационального траура

Понедельник, 10 января, объявлен в Казахстане днем общенационального траура по жертвам беспорядков в стране.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Берик Уали у себя в Facebook.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Уали рассказал, что в ближайшее время соответствующий указ появится на сайте Акорды.