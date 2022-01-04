Студенческое общежитие горело в центре Харькова

Вечером в пятницу, 7 января, в харьковском студенческом общежитии национального университета им. Каразина произошло возгорание и пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре в общежитии на улице Алчевских, 46 поступило спасателям в 21:11. Локализовать его удалось в 21:31, а ликвидировать через час. На месте были задействованы 25 человек и 5 единиц спецтехники. Причины пожара и сумма ущерба сейчас устанавливаются.

"По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на третьем этаже пятиэтажного общежития горят домашние вещи. Площадь пожара составила около 4 кв. м. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития. Всего личным составом подразделений ГСЧС было эвакуировано 106 человек", - говорится в сообщении.