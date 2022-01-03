Имена исполнителей, сбивших самолет МАУ известны украинскому следствию

Бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что украинскому следствию известны вероятные исполнители, сбившие в январе 2020 года самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Об этом Мамедов сообщил в Twitter в субботу, 8 января.

"Украина направила 26 запросов о международной правовой помощи в разные страны и провела более тысячи следственных и процессуальных действий. Есть основания квалифицировать сбитие самолета МАУ как военное преступление", - заявил бывший заместитель генерального прокурора.

Мамедов добавил, что следствие в Украине продвигалось бы значительно лучше, если бы Иран способствовал этому, ведь за два года со стороны Ирана фактически нет сотрудничества.

"Украине следует активизировать собственное расследование и настаивать на международном сотрудничестве со странами, которые также являются потерпевшими. Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц", - рассказал экс-заместитель генпрокурора.