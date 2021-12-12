 

О создании "групп неповиновения" и пообещали "коридоры позора" для власти заявили сторонники Саакашвили

События Вчера, 22:1272
О создании "групп неповиновения" и пообещали "коридоры позора" для власти заявили сторонники Саакашвили

Сторонники заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили объявили о создании "групп неповиновения" и о начале антиправительственных митингов по всей стране.

О своих планах они объявили сегодня на акции возле тюрьмы № 12 в Рустави, где содержится опальный политик.

Об этом сообщают "Новости - Грузия" в субботу, 8 января.

"Мы предлагаем широкое объединение тем людям, которые желают в рамках мирных действий победить режим. Вместе с нашими единомышленниками в регионах мы начнем движение, которое распространится в масштабах страны. В столице в ближайшие дни мы создадим группы неповиновения", - заявил один из участников митинга Леван Мерабишвили.

Протестующие пояснили, что "группы неповиновения" будут устраивать "коридоры позора" представителям власти, а также проводить протестные шествия к различным госведомствам.

Сегодняшняя акция у тюрьмы Рустави была приурочена к 100 дням заключения Саакашвили. Ее организовало недавно созданное объединение гражданских активистов "Сектор Миши". К митингу присоединились несколько десятков человек.

Собравшиеся опротестовали то, что уже более недели к Саакашвили не допускают личного врача. Также они потребовали от Минюста восстановить заключенному бывшему президенту Грузии право на телефонные звонки.

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Теги: news, новости, Украина, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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