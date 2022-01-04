Усик в Буковеле подрался с потоком снега

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBO, WBO и IBF Александр Усик опубликовал видеоролик со своего отдыха на горнолыжный курорт в Буковель, где провел боксерский поединок с потоком снега.

Об этом сообщает видео в совместном Instagram Александра Усика и Василия Ломаченко.

На видеоролике можно заметить, что украинский боксер "атакует" снежный пушечный поток вьюги.

Устройство для производства искусственного снега выдувало белую массу, а Усик махал на нее кулаками.

"Стихия против стихии", - подписал видеоролик 34-летний украинский боксер.