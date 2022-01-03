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События Сегодня, 08:2860
Ревнивец в Киевской области сжег два авто знакомых жены

В Киевской области мужчина приревновал свою жену и сжег два автомобиля ее знакомых.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

По данным полиции, накануне Нового года, 30 декабря в 5 часов утра поступило сообщение о том, что в поселке Ракитное возле многоэтажки горит автомобиль Mercedes.

В тот же день сотрудники уголовной полиции начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению правонарушителя и впоследствии установили его личность. Им оказался 38-летний местный житель, работавший на стройке.

Следователи сообщили мужчине о подозрении за умышленное повреждение автомобиля путем поджога, после чего обратились в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, в суде ему избрали другую меру пресечения, после чего злоумышленник вернулся домой.

4 января в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Daimler-Benz 209 в том же поселке во дворе одного из частных домов.

Полицейские выяснили, что к поджогу автомобиля причастен тот же самый фигурант. Как оказалось, ревнивец совершал поджоги автомобилей мужчин, с которыми дружила его жена.

Поджигатель признал свою вину и рассказал, что с женой они не проживают в течение длительного времени, а подобные действия он совершал, чтобы привлечь ее внимание к себе. В первом случае он бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а в другом выбрал растворитель.

Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры поджигателю сообщили о подозрении по ч. 2ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

На этот раз в суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 190 тысяч гривен.

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