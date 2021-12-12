 

СМИ сообщили, чего США лишат Россию в случае нападения на Украину

События Сегодня, 08:4070
СМИ сообщили, чего США лишат Россию в случае нападения на Украину

США отключат в России международную платежную систему SWIFT, используемую банками по всему миру "через несколько часов после вторжения в Украину".

Такие сроки и основания для введения санкций назвало издание The New York Times.

По данным издания, официальный представитель Белого дома на телефонном брифинге не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение от системы SWIFT крупнейших российских финансовых учреждений. Также он допустил возможность эмбарго на поставки в РФ американских оборонных технологий.

По данным Bloomberg, Америка рассматривает вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та предпримет нападение на Украину.

Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

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Теги: news, новости, Украина, США, Санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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