В Днепре полчаса стирали кота в машинке. Животное чудом выжило

В Днепре хозяева случайно постирали своего кота Броша. Они не заметили, что животное спало в барабане на собачьей подстилке и запустили стиральную машинку.

К счастью, кот выжил и сейчас чувствует себя хорошо.

Об этом сообщает в Facebook ветеринарная клиника.

По данным специалистов клиники, Брош любит спать в барабане стиральной машины, а когда он в очередной раз туда улегся, то там лежала собачья подстилка такого же цвета, как и он, предназначенная для стирки. Из-за этого владельцы и не заметили кота.

Кот пробыл в работающей машинке около получаса, пока хозяйка услышала его крики. Броша поймали, высушили и привезли в ветклинику. У животного была низкая температура и хрипы в легких, его глаза не открывались из-за порошка, а изо рта пахло стиральным средством.

Брошу провели терапию и сделали анализы. К счастью, все показатели были в норме, кота отпустили домой. Сейчас животное чувствует себя хорошо.