Уже 2 193 украинца вакцинировались бустерной дозой против коронавируса

За прошедшие сутки, 8 января, в Украине подтвердились 2 810 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика Минздрава.
Среди заболевших есть 163 ребенка и 33 медработника. Вакцинировались за последние 24 часа 26 950 человек. Из них:
- Бустерной дозой – 2 193 украинца;
- Дополнительной дозой – 314 граждан.
Кроме того, за прошедшие сутки:
- Госпитализировали – 840 человек;
- Умерли – 75;
- Выздоровели – 2 818.
По данным ведомства, больше всего случаев заражения COVID-19 было зафиксировано в Киеве (437), а также Винницкой (205) и Киевской (193) областях.