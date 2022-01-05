Сегодня начинается предварительный раунд переговоров России и США по безопасности и Украине

Сегодня вечером, 9 января, начинаются предварительные переговоры России и США по вопросам безопасности. Об этом сообщил представитель Белого дома во время телефонного брифинга.

"О том, готова ли Россия к серьезным и честных переговоров, мы не узнаем, пока не приступим к этим дискуссиям, которые начнутся вечером 9 января", — отметил чиновник, добавив, что основная встреча стартует 10 января.

Сегодня беседовать будут представитель Госдепартамента, заместитель госсекретаря США Венди Шерман с начальником операций при Объединенном комитете начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Джеймс Мингас (со стороны Вашингтона) и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым (со стороны Москвы).

Переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах.