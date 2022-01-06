Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану стратегические объекты

Миротворческие силы ОДКБ взяли под охрану несколько стратегических объектов в Казахстане.

Об этом сообщает пресс-служба президента страны Токаева.

"Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

Также чиновники заявили, что правоохранители уже начали применять меры по восстановлению порядка и законности в стране.

Известно, что за время протестов силовики открыли 125 уголовных дел, а в органы полиции доставили почти 5,8 тысячи человек. Среди них есть несколько иностранцев.