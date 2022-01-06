Российский спецназ в составе контингента ОДКБ начал тренировки на аэродроме Алматы

Подразделения российских войск в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые прибыли ранее в Казахстан, проводят тренировки на аэродроме "Алматы".

В ходе маневров отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в соцсетях.

По данным ведомства, подразделения воздушно-десантных войск из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ "совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач, где после уяснения обстановки приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры".

Также в Минобороны РФ добавили, что самолеты военно-транспортной авиации России продолжают перебрасывать основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Алматы и Жетыген.