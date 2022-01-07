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События Сегодня, 13:3951
Под посольством Казахстана в Киргизии начался митинг из-за задержания Рузахунова

Возле здания посольства Казахстана в Бишкеке проходит стихийный митинг с требованием освободить джазового музыканта Викрама Рузахунова, которого накануне показали по телевизору и назвали участником массовых беспорядков.

Об этом сообщает "24 Киргизия".

Всего под зданием посольства собралось около 20 человек. Они требуют вернуть певца домой. Среди участников акции был замечен председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Он порядочный человек, музыкант. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия в беспорядках, уличных шествиях. Информация от гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно", - сказал он.

В МВД Киргизии заявили, что сейчас разбираются в ситуации с задержанием Рузахунова.

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