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События Сегодня, 18:2466
В Казахстане застряли Украинцы

Украинский МИД сейчас работает над альтернативными способами возвращения наших граждан из Казахстана. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко, передает "РБК-Украина".

По словам чиновника, международный аэропорт Алматы временно прекратил все гражданские рейсы. Аэропорт работает только для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

Оттуда не могут вылететь 116 украинцев.

"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", - сказал он.

Известно, что сейчас МИД Украины работает с правительствами других стран, которые также не могут вернуть граждан из Казахстана. При этом дипломат добавил, что учитывая сложившуюся ситуацию, наиболее безопасным вариантом для украинцев будет оставаться в местах их временного проживания.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе", - добавил Николенко.

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Теги: news, новости, Украина, Алматы, Аэропорт, 7dniv, 7dnivinfo  
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