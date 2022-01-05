Любой диалог с Россией по безопасности требует присутствия украинской стороны - об этом заявил Боррель

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель, который в первых числах января побывал в Украине, считает, что любое обсуждение страны в рамках переговоров с Россией по гарантиям безопасности требует присутствия делегации Киева за столом переговоров.

Об этом он написал в своем блоге по итогам визита в Украину.

"...Мы договорились с США и нашими партнерами, что обсуждения будут продолжаться при координации и участии ЕС. Кроме того, не должно быть никаких ограничений на независимость Украины или ее право определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно же, любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Украины за столом переговоров..." - написал Боррель.