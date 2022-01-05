 

Любой диалог с Россией по безопасности требует присутствия украинской стороны - об этом заявил Боррель

События Сегодня, 20:4439
Любой диалог с Россией по безопасности требует присутствия украинской стороны - об этом заявил Боррель

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель, который в первых числах января побывал в Украине, считает, что любое обсуждение страны в рамках переговоров с Россией по гарантиям безопасности требует присутствия делегации Киева за столом переговоров.

Об этом он написал в своем блоге по итогам визита в Украину.

"...Мы договорились с США и нашими партнерами, что обсуждения будут продолжаться при координации и участии ЕС. Кроме того, не должно быть никаких ограничений на независимость Украины или ее право определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно же, любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Украины за столом переговоров..." - написал Боррель.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Боррель, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В Украину прилетел глава дипломатии ЕС Боррель
В Украину прилетел глава дипломатии ЕС Боррель
5-янв-2022, 10:44
Предложение России о не расширении НАТО на восток считают неприемлемым в Евросоюзе
Предложение России о не расширении НАТО на восток считают неприемлемым в Евросоюзе
29-дек-2021, 09:39
Условие для переговоров с Москвой о гарантиях безопасности назвали ЕС и США
Условие для переговоров с Москвой о гарантиях безопасности назвали ЕС и США
23-дек-2021, 10:42
Старт переговоров по безопасности между РФ и Западом на начало января анонсировал Лавров
Старт переговоров по безопасности между РФ и Западом на начало января анонсировал Лавров
22-дек-2021, 13:32
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе нет ясности по поводу намерений России по отношению к Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе нет ясности по поводу намерений России по отношению к Украине
20-дек-2021, 09:46

Последние новости

21:18
Политика
Пять главных вопросов о переговорах США и России, которые стартуют 10 января
20:44
События
Любой диалог с Россией по безопасности требует присутствия украинской стороны - об этом заявил Боррель
18:24
События
В Казахстане застряли Украинцы
17:04
События
Все пункты обмена валют приостановили работу в Казахстане
13:41
События
Автобус с 17 пассажирами перевернулся на трассе Киев — Чоп
13:39
События
Под посольством Казахстана в Киргизии начался митинг из-за задержания Рузахунова
13:35
События
Российский спецназ в составе контингента ОДКБ начал тренировки на аэродроме Алматы
10:32
События
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану стратегические объекты
10:30
События
Сегодня начинается предварительный раунд переговоров России и США по безопасности и Украине
10:29
События
Уже 2 193 украинца вакцинировались бустерной дозой против коронавируса
08:43
События
В Днепре полчаса стирали кота в машинке. Животное чудом выжило
08:40
События
СМИ сообщили, чего США лишат Россию в случае нападения на Украину
08:37
События
О поставках в Украину ракетных комплексов "Стингер" высказались в Госдепе
08:35
События
Посол Казахстана в России оценил влияние на протесты Мухтара Аблязова
08:32
События
Поставки оружия в Казахстан остановила Германия
08:30
Политика
Неразмещение ракет в Украине и учения НАТО США готовы обсудить с Россией
08:28
События
Ревнивец в Киевской области сжег два авто знакомых жены
08:24
События
Усик в Буковеле подрался с потоком снега
08:22
События
На туристов в Бразилии упала скала
08:19
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 января 2022

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 января 2022681
Бойня в Алма-Ате, отрезанные головы, роль криминалитета и ОДКБ. Что показали сегодняшние события в Казахстане564
Главной целью протестов в Казахстане Лукашенко назвал "желание утопить в крови Россию"365
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 января 2022360
О тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии заявил экс-советник Назарбаева342
Зачинщики беспорядков в Алматы используют живой щит из пленных военных303
В Британии сообщили, что год назад подлодка России оборвала в Атлантике трос фрегата293

Досуг

Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Покупка новой стеклянной душевой кабины – отличная идея, если вы решили заменить ею старую чугунную ванную, которая, как минимум, неудобна тем, что занимает слишком много пространства.
Вчера, 18:00141
Обжалование приказа налоговой проверки
Обжалование приказа налоговой проверки
Нестабильное налоговое законодательство нашей страны приводит к появлению необоснованно огромного количества споров между бизнесом и налоговыми органами.
6-янв-2022, 22:56176
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Горячий привет из солнечной Испании. Меня зовут Александр я проживаю за границей 20 лет.
5-янв-2022, 17:57247
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена обычно используется для утепления стен, установки дверей и окон, а также во многих других строительных и ремонтных работах. Самый простой способ применить ее — нанести с помощью специального пистолета для пены. 
4-янв-2022, 18:05660
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Милые дамы, если вы планируете в скором времени обзавестись механической помощницей для шитья, магазин швейных машин Sewko будет рад видеть вас в числе своих посетителей.
4-янв-2022, 17:40328
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
1С в облаке: особенности, преимущества и как получить на cloud.net.ua
4-янв-2022, 11:44388

События

Любой диалог с Россией по безопасности требует присутствия украинской стороны - об этом заявил Боррель
Любой диалог с Россией по безопасности требует присутствия украинской стороны - об этом заявил Боррель
Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель, который в первых числах января побывал в Украине, считает, что любое обсуждение страны в рамках переговоров с Россией по гарантиям безопасности требует присутствия делегации Киева за столом
Сегодня, 20:4444
В Казахстане застряли Украинцы
В Казахстане застряли Украинцы
Украинский МИД сейчас работает над альтернативными способами возвращения наших граждан из Казахстана.
Сегодня, 18:2467
Все пункты обмена валют приостановили работу в Казахстане
Все пункты обмена валют приостановили работу в Казахстане
Национальный банк Казахстана приостановил работу обменных пунктов в стране на фоне нестабильной ситуации в стране.
Сегодня, 17:0475
Автобус с 17 пассажирами перевернулся на трассе Киев — Чоп
Автобус с 17 пассажирами перевернулся на трассе Киев — Чоп
Ночью в воскресенье, 9 января, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошла авария с участием автобуса.
Сегодня, 13:41129
Под посольством Казахстана в Киргизии начался митинг из-за задержания Рузахунова
Под посольством Казахстана в Киргизии начался митинг из-за задержания Рузахунова
Возле здания посольства Казахстана в Бишкеке проходит стихийный митинг с требованием освободить джазового музыканта Викрама Рузахунова, которого накануне показали по телевизору и назвали участником массовых беспорядков.
Сегодня, 13:3997
Российский спецназ в составе контингента ОДКБ начал тренировки на аэродроме Алматы
Российский спецназ в составе контингента ОДКБ начал тренировки на аэродроме Алматы
Подразделения российских войск в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые прибыли ранее в Казахстан, проводят тренировки на аэродроме "Алматы".
Сегодня, 13:35107
7 Днів