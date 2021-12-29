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События Сегодня, 10:1056
Наиболее уязвимую перед "Омикроном" категорию людей назвали в Китае

Штамм "Омикрон", который уже в конце января может спровоцировать новую волну коронавируса в Украине, наиболее опасен для людей с низким уровнем иммунитета. 

Об этом со ссылкой на на китайского вирусолога Чжана Вэньхуна пишет Global Times. 

Вирусолог считает, что "Омикрон" нельзя считать просто тяжелой простудой, поскольку проведенные исследования доказали низкую способность иммунной системы человека справляться с заболеванием, вызванным этим штаммом.

В связи с этим, по его словам, в условиях быстрого распространения "Омикрона" страны должны гарантировать достаточную обеспеченность медицинскими препаратами, которые могли бы лечить случаи с низким иммунологическим уровнем.

"Если медицинских ресурсов не слишком много, "Омикрон" будет "кусать" людей", - сказал Вэньхун.

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Теги: news, новости, Украина, Омикрон, 7dniv, 7dnivinfo, Китай  
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