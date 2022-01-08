В связи с протестами и беспорядками в Казахстане задержали уже почти 8 тысяч человек

Министерство внутренних дел Казахстана заявляет, что почти восемь тысяч человек были задержаны по всей стране в ходе протестов и беспорядков.

Об этом со ссылкой на ситуационный центр МВД пишет местный правительственный Telegram-канал.

"Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что правоохранители изъяли 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия.