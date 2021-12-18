Часть Великой Китайской стены обрушило мощное землетрясение

В Китае произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,9 баллов. Толчок обрушил часть Великой Китайской стены, пострадали люди.

Об этом сообщает Global times.

Подземные толчки произошли в субботу, 8 января, в провинции Цинхай на северо-западе Китая на глубине 10 километров. Несмотря на то, что оно произошло в малонаселенном районе, землетрясение ощутили несколько крупных городов.

Сообщений о погибших не поступало, однако девять человек получили травмы. Восемь человек уже выписаны из больницы, а один до сих пор находится под наблюдением врачей.

Кроме того, землетрясение разрушило два метра Великой Китайской стены в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Обрушившийся участок был построен во время правления династии Мин (1368 - 1644 годы). Сейчас специалисты проводят ремонтные работы.