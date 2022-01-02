В США вручили 79-ю кинопремию "Золотой глобус", результаты объявили в Тwitter

Объявлены победители премии 79-й кинопремии "Золотой глобус", которую вручили в США.

На этот раз церемонию не проводили в прямом эфире, а названия лучших фильмов и фамилии лучших актеров огласили в Тwitter. Также впервые отсутствовала и красная дорожка, поскольку кинозвезды отказались от участия в церемонии из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Итоги кинопремии выглядят так: