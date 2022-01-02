В США вручили 79-ю кинопремию "Золотой глобус", результаты объявили в Тwitter

Объявлены победители премии 79-й кинопремии "Золотой глобус", которую вручили в США.
На этот раз церемонию не проводили в прямом эфире, а названия лучших фильмов и фамилии лучших актеров огласили в Тwitter. Также впервые отсутствовала и красная дорожка, поскольку кинозвезды отказались от участия в церемонии из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Итоги кинопремии выглядят так:
- Лучший фильм - "Власть пса"
- Лучший фильм комедия или мюзикл - "Вестсайдская история"
- Лучший фильм на иностранном языке - "Сядь за руль моей машины" (Япония)
- Лучший режиссер - Джейн Кэмпион, "Власть пса"
- Лучший драматический сериал - "Наследники"
- Лучший комедийный сериал - "Хитрости"
- Лучшая драматическая женская роль - Николь Кидман ("Быть Рикардо")
- Лучшая драматическая мужская роль - Уилл Смит ("Король Ричард")
- Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле - Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")
- Лучшая женская роль в комедии/мюзикле - Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")
- Лучшая музыка к фильму - Ханс Циммер ("Дюна")
- Лучшая песня - Билли Айлиш ("Не время умирать")
- Лучший анимационный фильм - "Энканто" студии Disney