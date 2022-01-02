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События Сегодня, 10:2746
В США вручили 79-ю кинопремию "Золотой глобус", результаты объявили в Тwitter

Объявлены победители премии 79-й кинопремии "Золотой глобус", которую вручили в США.

На этот раз церемонию не проводили в прямом эфире, а названия лучших фильмов и фамилии лучших актеров огласили в Тwitter. Также впервые отсутствовала и красная дорожка, поскольку кинозвезды отказались от участия в церемонии из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Итоги кинопремии выглядят так:

  • Лучший фильм - "Власть пса"
  • Лучший фильм комедия или мюзикл - "Вестсайдская история"
  • Лучший фильм на иностранном языке - "Сядь за руль моей машины" (Япония)
  • Лучший режиссер - Джейн Кэмпион, "Власть пса"
  • Лучший драматический сериал - "Наследники"
  • Лучший комедийный сериал - "Хитрости"
  • Лучшая драматическая женская роль - Николь Кидман ("Быть Рикардо")
  • Лучшая драматическая мужская роль - Уилл Смит ("Король Ричард")
  • Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле - Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")
  • Лучшая женская роль в комедии/мюзикле - Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")
  • Лучшая музыка к фильму - Ханс Циммер ("Дюна")
  • Лучшая песня - Билли Айлиш ("Не время умирать")
  • Лучший анимационный фильм - "Энканто" студии Disney
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Теги: news, новости, Украина, Премия, золотой, глобус, 7dniv, 7dnivinfo  
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