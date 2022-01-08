Ущерб бизнеса от протестов и беспорядков в Казахстане превысил 216 миллионов долларов

В Казахстане назвали размер ущерба, который был нанесен местному бизнесу в результате охвативших страну протестов и беспорядков.

Об этом сообщает Национальная палата предпринимателей Казахстана.

По данным Бизнес штаба Алматы, в 9 регионах Казахстана выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса. Из них 1234 расположены в Алматы.

"Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля - 1245; общепит - 25; финсектор - 37; логистика - 9; СМИ - 2. Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 93,7 млрд тенге (более 216 млн долларов - Ред.)(в Алматы 92,2 млрд тенге)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в call-центр поступило 2774 звонков. 1406 - по вопросам мародерства, 39 - из-за форс-мажор, 2 - по вопросам блок-постов, 3 - по фонду поддержки пострадавшим предпринимателям, 1324 - звонки физических лиц.