Что известно о гибридном штамме коронавируса "Дельтакрон"

Греческие ученые несколько дней назад обнаружили на Кипре новую ковид-мутацию, которую назвали "Дельтакрон".

Имя - гибрид от двух самых распространенных в мире штаммов ковида - "Дельты" и "Омикрона".

Название откровенно настораживает. Потому что "Дельта" характеризуется тяжелым течением, а "Омикрон" - высокой заразностью.

И если обе особенности соединятся в одном штамме вируса - последствия могут быть очень серьезными.

Впрочем, пока неизвестно, насколько этот гибрид опаснее других. "Страна" собрала информацию, которая есть о "Дельтакроне" на сегодня.

"Требует стационарного лечения". Что известно про "Дельтакрон"

Дельтакрон был обнаружен 8 января учеными Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Этот вариант вируса был обнаружен у 25 пациентов, из которых 11 были госпитализированы, а 14 - проходили лечение дома.

"Частота мутаций была выше среди тех, кто находился в больнице, поэтому предположение, что Дельтакрон является заболеванием, которое потребует стационарного лечения, неслучайное", - убежден заведующий кипрской лабораторией Леонтиос Кострикис.

Это значит, что данную разновидность ковида нужно лечить в больнице.

По словам Кострикиса, новый вариант получил генетическую основу "Дельты" и мутации "Омикрона".

"Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - объяснил вирусолог. Он уточнил, что омикрон-штамм имеет 30 мутаций, а в пробах, взятых на Кипре, идентифицировали 10 из них.

По данным кипрских ученых, про вариант соединения "Дельты" и "Омикрона" ходили слухи и раньше, но данный гибрид не был обнаружен ни в одной стране. Кострикис добавил, что пока рано говорить, станет ли новый штамм доминирующим. Но, согласно его собственному анализу, "Дельтакрон" может вытеснить "Омикрон".

Результаты кипрских исследований отправили в международную базу данных GISAID, которая сделает их доступными для мирового изучения.

Вирусологи рассказали про особенности гибрида "Дельтакрон": по сути, это та же "Дельта" (заболевание которой протекает тяжело), но в ее геноме присутствуют мутации "Омикрона" (клинические проявления которого более легкие, но намного заразнее).

Пока не ясно, к чему приведет "сочетание" характеристик двух предыдущих штаммов в одном новом. ВОЗ пока не комментировала этого вопроса и в официальный список штаммов ковида "Дельтакрон" не вносила.

Ошибка ученых или реальная угроза?

Вероятность появления новых форм ковида не новость, об этом предупреждали ученые всего мира.

Однако некоторые специалисты высказали сомнения в том, что гибридный штамм "Омикрона" и "Дельты" действительно существует.

"Первые независимые анализы показывают, что это техническая ошибка лаборатории, возникшая в процессе чтения генома", - написал у себя в Facebook доцент кафедры вирусологии Афинского национального университета имени Каподистрии в Греции и член экспертной комиссии Гикас Майоркини.

То же предположение высказали в российском Роспотребнадзоре. "Вариант "дельтакрон" (гибрид "дельты" и "омикрона") пока рано называть новым - возможно, что в лаборатории произошло загрязнение одних образцов другими", - заявили в ведомстве.

Другие же всерьез обсуждают его появление.

Киевский врач-эпидемиолог Алексей Галимский рассказал, что с появлением "Дельтакрона" люди стали "свидетелями распространенного в природе явления: рекомбинации генетического материала двух разных штаммов дикого вируса и появления третьего".

Инфекционист опасается, что в дальнейшем при рекомбинации генетического материала между вакцинными и дикими аденовирусами в природе может появится нечто более опасное:

Никто не думал про возможность рекомбинации генетического материала между вакцинными и дикими аденовирусами (Ковишилд, Астразенека, Спутник, Джонсон ...)? И что в результате гибридизации выведется?.. Стоит добавить, что в Астразенеке и Ковишилде вообще аденовирус шимпанзе. Никто не думал, что будет если РНК из Пфайзера и Модерны попадет не туда?... Что выплодится в природе, когда вылитые тоннами в канализацию вакцины покушают разные гидробионты (от бактерий, амеб и до чего-то по-крупнее)?

Российский инфекционист Геннадий Онищенко сказал, что особенности и опасность "Дельтакрона" станут понятны после того, как данную мутацию изучат эксперты ВОЗ.

"Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с ними, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника "Омикрона", сохранились", - пояснил он.