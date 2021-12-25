 

Что известно о гибридном штамме коронавируса "Дельтакрон"

События Сегодня, 12:4567
Что известно о гибридном штамме коронавируса "Дельтакрон"

Греческие ученые несколько дней назад обнаружили на Кипре новую ковид-мутацию, которую назвали "Дельтакрон".

Имя - гибрид от двух самых распространенных в мире штаммов ковида - "Дельты" и "Омикрона".

Название откровенно настораживает. Потому что "Дельта" характеризуется тяжелым течением, а "Омикрон" - высокой заразностью. 

И если обе особенности соединятся в одном штамме вируса - последствия могут быть очень серьезными. 

Впрочем, пока неизвестно, насколько этот гибрид опаснее других. "Страна" собрала информацию, которая есть о "Дельтакроне" на сегодня

"Требует стационарного лечения". Что известно про "Дельтакрон"

Дельтакрон был обнаружен 8 января учеными Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Этот вариант вируса был обнаружен у 25 пациентов, из которых 11 были госпитализированы, а 14 - проходили лечение дома.

"Частота мутаций была выше среди тех, кто находился в больнице, поэтому предположение, что Дельтакрон является заболеванием, которое потребует стационарного лечения, неслучайное", - убежден заведующий кипрской лабораторией Леонтиос Кострикис.

Это значит, что данную разновидность ковида нужно лечить в больнице. 

По словам Кострикиса, новый вариант получил генетическую основу "Дельты" и мутации "Омикрона". 

"Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - объяснил вирусолог. Он уточнил, что омикрон-штамм имеет 30 мутаций, а в пробах, взятых на Кипре, идентифицировали 10 из них.

По данным кипрских ученых, про вариант соединения "Дельты" и "Омикрона" ходили слухи и раньше, но данный гибрид не был обнаружен ни в одной стране. Кострикис добавил, что пока рано говорить, станет ли новый штамм доминирующим. Но, согласно его собственному анализу, "Дельтакрон" может вытеснить "Омикрон".

Результаты кипрских исследований отправили в международную базу данных GISAID, которая сделает их доступными для мирового изучения.

Вирусологи рассказали про особенности гибрида "Дельтакрон": по сути, это та же "Дельта" (заболевание которой протекает тяжело), но в ее геноме присутствуют мутации "Омикрона" (клинические проявления которого более легкие, но намного заразнее).

Пока не ясно, к чему приведет "сочетание" характеристик двух предыдущих штаммов в одном новом. ВОЗ пока не комментировала этого вопроса и в официальный список штаммов ковида "Дельтакрон" не вносила. 

Ошибка ученых или реальная угроза?

Вероятность появления новых форм ковида не новость, об этом предупреждали ученые всего мира.

Однако некоторые специалисты высказали сомнения в том, что гибридный штамм "Омикрона" и "Дельты" действительно существует.

"Первые независимые анализы показывают, что это техническая ошибка лаборатории, возникшая в процессе чтения генома", - написал у себя в Facebook доцент кафедры вирусологии Афинского национального университета имени Каподистрии в Греции и член экспертной комиссии Гикас Майоркини.

То же предположение высказали в российском Роспотребнадзоре. "Вариант "дельтакрон" (гибрид "дельты" и "омикрона") пока рано называть новым - возможно, что в лаборатории произошло загрязнение одних образцов другими", - заявили в ведомстве. 

Другие же всерьез обсуждают его появление. 

Киевский врач-эпидемиолог Алексей Галимский рассказал, что с появлением "Дельтакрона" люди стали "свидетелями распространенного в природе явления: рекомбинации генетического материала двух разных штаммов дикого вируса и появления третьего".

Инфекционист опасается, что в дальнейшем при рекомбинации генетического материала между вакцинными и дикими аденовирусами в природе может появится нечто более опасное:

  1. Никто не думал про возможность рекомбинации генетического материала между вакцинными и дикими аденовирусами (Ковишилд, Астразенека, Спутник, Джонсон ...)? И что в результате гибридизации выведется?.. Стоит добавить, что в Астразенеке и Ковишилде вообще аденовирус шимпанзе.
  2. Никто не думал, что будет если РНК из Пфайзера и Модерны попадет не туда?...
  3. Что выплодится в природе, когда вылитые тоннами в канализацию вакцины покушают разные гидробионты (от бактерий, амеб и до чего-то по-крупнее)?

Российский инфекционист Геннадий Онищенко сказал, что особенности и опасность "Дельтакрона" станут понятны после того, как данную мутацию изучат эксперты ВОЗ.

"Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с ними, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника "Омикрона", сохранились", - пояснил он.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Омикрон, Дельта, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Комаровский озвучил главные различия штаммов
Комаровский озвучил главные различия штаммов "Дельта" и "Омикрон"
25-дек-2021, 16:38
Исследование показало что риск госпитализации со штаммом коронавируса
Исследование показало что риск госпитализации со штаммом коронавируса "Омикрон" на 45% ниже, чем с "Дельтой"
23-дек-2021, 10:36
Чем опасен новый штамм коронавируса, который появился в Украине
Чем опасен новый штамм коронавируса, который появился в Украине
18-дек-2021, 12:24
Что нового стало известно о штамме коронавируса
Что нового стало известно о штамме коронавируса "Омикрон"
29-ноя-2021, 17:41
Новый штамм коронавируса
Новый штамм коронавируса "Омикрон" вызвал беспокойство в ВОЗ
26-ноя-2021, 22:56

Последние новости

16:15
Политика
Что известно о президенте Казахстана Токаеве
15:26
Политика
Домашний арест для Виктора Медведчука продлил Печерский суд
14:37
События
Почему в Украину не пустили тикток-блогера Даню Милохина
12:59
События
Агентство Bloomberg заявило что Европа опасается остановки поставок газа в случае жестких санкций против России
12:51
События
Замглавы Нацполиции Олега Козловского уволил Монастырский
12:48
Политика
Ввести в Украине продуктовые карточки для малоимущих предложили у Зеленского
12:45
События
Что известно о гибридном штамме коронавируса "Дельтакрон"
12:32
События
Ущерб бизнеса от протестов и беспорядков в Казахстане превысил 216 миллионов долларов
10:29
События
О возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности США и НАТО, если они не проявят гибкость заявили в МИД РФ
10:27
События
В США вручили 79-ю кинопремию "Золотой глобус", результаты объявили в Тwitter
10:26
События
Часть Великой Китайской стены обрушило мощное землетрясение
10:24
События
В связи с протестами и беспорядками в Казахстане задержали уже почти 8 тысяч человек
10:10
События
Наиболее уязвимую перед "Омикроном" категорию людей назвали в Китае
10:08
Политика
Разъяснений по поводу обращения к ОДКБ у Казахстана потребовали США
10:06
События
Массовая акция протеста против вакцинации от коронавируса прошла в Праге
09:36
События
Вооруженные винтовками военные патрули вышли на улицы Алматы
08:36
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 января 2022
Вчера, 2022-01-09
21:18
Политика
Пять главных вопросов о переговорах США и России, которые стартуют 10 января
20:44
События
Любой диалог с Россией по безопасности требует присутствия украинской стороны - об этом заявил Боррель
18:24
События
В Казахстане застряли Украинцы

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 января 2022437
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 января 2022399
О тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии заявил экс-советник Назарбаева398
Вновь Аблязов назвал себя лидером казахских протестов и заявил о плане Путина "восстановить СССР"356
Жители Алматы рассказали "Стране" о том, что происходит в городе356
Сотни человек из-за сообщений о минировании десяти ТРЦ и Центрального вокзала эвакуировали в Киеве296
Сенат США поддержать закон о санкциях против "Северного потока-2", раскритикованный Госдепом призвал Зеленский290

Досуг

Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Покупка новой стеклянной душевой кабины – отличная идея, если вы решили заменить ею старую чугунную ванную, которая, как минимум, неудобна тем, что занимает слишком много пространства.
8-янв-2022, 18:00161
Обжалование приказа налоговой проверки
Обжалование приказа налоговой проверки
Нестабильное налоговое законодательство нашей страны приводит к появлению необоснованно огромного количества споров между бизнесом и налоговыми органами.
6-янв-2022, 22:56198
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Горячий привет из солнечной Испании. Меня зовут Александр я проживаю за границей 20 лет.
5-янв-2022, 17:57267
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена обычно используется для утепления стен, установки дверей и окон, а также во многих других строительных и ремонтных работах. Самый простой способ применить ее — нанести с помощью специального пистолета для пены. 
4-янв-2022, 18:05718
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Милые дамы, если вы планируете в скором времени обзавестись механической помощницей для шитья, магазин швейных машин Sewko будет рад видеть вас в числе своих посетителей.
4-янв-2022, 17:40351
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
1С в облаке: особенности, преимущества и как получить на cloud.net.ua
4-янв-2022, 11:44427

События

Почему в Украину не пустили тикток-блогера Даню Милохина
Почему в Украину не пустили тикток-блогера Даню Милохина
Российского тикток-блогера Даниила Милохина не пустили в Украину, так как он не смог подтвердить цель поездки в Украину. 
Сегодня, 14:3761
Агентство Bloomberg заявило что Европа опасается остановки поставок газа в случае жестких санкций против России
Агентство Bloomberg заявило что Европа опасается остановки поставок газа в случае жестких санкций против России
Обеспокоенность ряда крупных стран Европы возможными негативными последствиями серьезных экономических санкций Запада против России в случае ее вторжения на территорию Украины порождает риск раскола между США и их европейскими союзниками в вопросе, насколько серьезными должны быть такие
Сегодня, 12:5988
Замглавы Нацполиции Олега Козловского уволил Монастырский
Замглавы Нацполиции Олега Козловского уволил Монастырский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил Олега Козловского с должности заместителя главы Национальной полиции.
Сегодня, 12:5178
Что известно о гибридном штамме коронавируса "Дельтакрон"
Что известно о гибридном штамме коронавируса "Дельтакрон"
Греческие ученые несколько дней назад обнаружили на Кипре новую ковид-мутацию, которую назвали "Дельтакрон". Имя - гибрид от двух самых распространенных в мире штаммов ковида - "Дельты" и "Омикрона".
Сегодня, 12:4568
Ущерб бизнеса от протестов и беспорядков в Казахстане превысил 216 миллионов долларов
Ущерб бизнеса от протестов и беспорядков в Казахстане превысил 216 миллионов долларов
В Казахстане назвали размер ущерба, который был нанесен местному бизнесу в результате охвативших страну протестов и беспорядков.
Сегодня, 12:3276
О возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности США и НАТО, если они не проявят гибкость заявили в МИД РФ
О возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности США и НАТО, если они не проявят гибкость заявили в МИД РФ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности США и НАТО, если они не проявят готовность к диалогу с Россией.
Сегодня, 10:29135
7 Днів