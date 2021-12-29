Замглавы Нацполиции Олега Козловского уволил Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил Олега Козловского с должности заместителя главы Национальной полиции.

Об этом со ссылкой на данные МВД пишут "Украинские новости"

Олег Козловский был уволен приказом главы МВД. При этом кадровое изменение произошло недавно. Причина увольнения не уточняется.

Кроме того, об увольнении свидетельствует информация на сайте Национальной полиции в разделе "Руководство". Там Козловский отсутствует среди руководства ведомства.

Напомним, Аваков назначил Олега Козловского заместителем главы Нацполиции в январе 2019 года. До того Козловский был главой Управления СБУ по Луганской области, но был уволен Петром Порошенко. После чего Аваков взял его в полицию и, как говорят, поручил ему ломать "сетки", которые Порошенко выстраивал под выборы для подкупа избирателей.

Позже Козловский курировал создание в МВД Департамента защиты интересов общества и государства, который журналисты окрестили "тайной полицией Авакова" и отмечали, что он дублирует функции Департамента защиты национальной государственности СБУ (департамент "Т").