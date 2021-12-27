Агентство Bloomberg заявило что Европа опасается остановки поставок газа в случае жестких санкций против России

Обеспокоенность ряда крупных стран Европы возможными негативными последствиями серьезных экономических санкций Запада против России в случае ее вторжения на территорию Украины порождает риск раскола между США и их европейскими союзниками в вопросе, насколько серьезными должны быть такие санкции.

Об этом со ссылкой на заявления "осведомленных людей" сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, союзники Соединенных Штатов в Европе едины в стремлении предотвратить возможный вооруженный конфликт между Украиной и РФ и предупреждают последнюю о грозящих ей масштабных санкциях. При этом некоторые из них "выразили США обеспокоенность" по поводу вероятных последствий этих мер для их собственных экономик.

"Эта группа [стран] все еще осуществляет экономико-правовую оценку возможных санкций", - пишет Bloomberg.

Помимо прочего, европейцев, как сообщает агентство, тревожит возможное прекращение Россией - в качестве ответной меры - поставок природного газа в Европу, которая и так переживает энергетический кризис.

К тому же, указывает Bloomberg, введение санкций против РФ потребует единодушного согласия всех членов Евросоюза, которые имеют "в целом разные взгляды на Россию".

Таким образом, утверждают источники агентства, "перевод слаженных высказываний в совместное заявление" может оказаться сложной задачей применительно к конкретным мерам в отношении России.

"Наличие различий [в подходах] демонстрирует тот вызов, с которым сталкиваются США и их союзники в попытке оказать давление на президента Владимира Путина с тем, чтобы он отказался от наращивания численности войск у границы с Украиной", - пишет агентство.