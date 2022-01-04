 

Почему в Украину не пустили тикток-блогера Даню Милохина

События Сегодня, 14:3761
Почему в Украину не пустили тикток-блогера Даню Милохина

Российского тикток-блогера Даниила Милохина не пустили в Украину, так как он не смог подтвердить цель поездки в Украину.

Он сказал пограничникам, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть, но это, видимо, посчитали неубедительным основанием.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила "Украинская правда".

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", - сообщили правоохранители.

Милохину 20 лет, в TikTok на его страницу подписаны более 16 миллионов пользователей, в Instagram у него более 3,6 млн подписчиков. В октябре 2020 года российский Forbes поместил его на 6-е место в списке наиболее высокооплачиваемых тиктокеров. Милохин записывает тикток-видео, выпускает песни и активно участвует во всевозможных телевизионных и YouTube-шоу. 

О том, что его не пускают в Украину, Милохин сообщил в Instagram 9 января. "Чуваки, меня не пустили. Я – враг. Нас обратно развернули", - рассказал он в коротком видео. 

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