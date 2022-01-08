Информацию об "украинском следе" протестов в стране в Казахстане назвали "вбросом"

В посольстве Казахстана в Украине заявляют, что чувствуют сопереживание Киева в связи с ситуацией в республике, однако появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в доверительные отношения между странами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение казахстанского посольства.

"11 января ожидаем выступления главы государства с посланием в парламенте. Оно должно сделать рестарт политическому процессу в стране. Ожидается назначение нового состава правительства. Очевидно, что Казахстан перешел в новую реальность, которую еще предстоит осознать. Казахстан намерен следовать заявленной идеологии "слышащего государства". Необходимо будет простраивать более четкие механизмы обратной связи власти с населением, чтобы подобные радикальные события больше не происходили. Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, что между ними нельзя ставить знак равенства", - говорится в информационном сообщении казахстанского посольства.

В сообщении акцентируют на то, что происшедшее в Казахстане "имеет абсолютно иную природу".

"Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об "украинском следе" событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют", - говорится в сообщении.

Также в посольстве Казахстана поблагодарили правительство Украины, а также МИД нашей страны и Национальную гвардию за организацию усиленной охраны посольства, что повышает доверие между странами и уверенность дипломатов в собственной защищенности.

"Мы заверяем, что аналогично в Казахстане обеспечивается безопасность и защита иностранных дипломатических представительств. Ситуация будет вскоре стабилизирована и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не предполагается. Все наши обязательства сохраняются в полном объеме. Страна сейчас только приходит в себя от того, что произошло", - сообщили в посольстве.