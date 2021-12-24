Из-за подрыва взрывного устройства на Донбассе погибли двое украинских военных

Двое украинских военных взорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в вечерней оперативной сводке пресс-центра ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - указано в публикации.

Также в сводке обознается, что противник два раза открывал огонь в сторону Песков из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.