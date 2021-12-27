 

В Киеве избили и ограбили известного журналиста Куликова. Нападавших задержали

События Сегодня, 12:0679
В Киеве избили и ограбили известного журналиста Куликова. Нападавших задержали

В пятницу, 7 января, в Киеве на проспекте Победы в Шевченковском районе двое злоумышленников обратились к известному журналисту, теле- и радиоведущему, а также соучредителю "Общественного радио" Андрею Куликову с просьбой закурить, после того, как журналист им отказал, они избили и ограбили его.

Об инциденте сообщила Полиция Киева в Facebook.

У Куликова отобрали 3 тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон. При этом нападавшие буквально выбили пин-код от карты. Подозреваемых задержали через 2 часа в одном из хостелов.

Нападавшие - 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области. Один из мужчин был ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков, а второй обвиняется в краже. Нападавшим грозит до 6 лет лишения свободы.

"Ни в коем случае не связываю это с профессиональной деятельностью. Остальная информация о подробностях нападения соответствует действительности",– сообщил Куликов в комментарии "Стране".

Также телеведущий отметил быструю реакцию правоохранителей на его заявление о совершении преступления.

"Где-то через 30 минут я был в полицейском участке. Правоохранители сразу же взялись за дело, не уточняя журналист я или футболист. Это все подробности которые могу сообщить",– заявил Куликов.

Журналист также добавил, что следы нападения все еще видны на его лице.

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