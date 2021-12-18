Умер миллионер Роберт Дерст

Миллионер Роберт Дерст, который осенью 2021 года случайно признался в убийстве своей знакомой, отбывал пожизненное заключение в одной из тюрем Калифорнии, где ему стало плохо.

Заключенного госпитализировали в больницу, однако 78-летний Дерст не справился с недугом и скончался в госпитале.

Об этом сообщает издание "CNN" со ссылкой на данные Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации.

"Дерст, находившийся в Калифорнийском медицинском учреждении в Стоктоне, умер естественной смертью в 6:44 утра в понедельник", - пишет агентство.

Кроме того, отмечается тот факт, что точная причина смерти все еще неизвестна, однако отбывая пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения, Дерст проходил лечение после того, как в октябре 2021 ему поставили диагноз Covid-19.

Напомним, что в сентябре 2021 года американского миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве 21-летней давности. О совершенном преступлении он случайно обмолвился во время съемок фильма о себе. Обвинение назвало 78-летнего старика "нарциссическим психопатом".

Произошло это потому, что во время съемок он забыл о включенном микрофоне и в уборной начал разговаривать сам с собой. В монологе Дертс сознался в убийстве подруги Сьюзан Берман в 2000 году. Он бормотал себе под нос: "Ну, вот, ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно". Признание из туалета и стало основанием для ареста Дерста в Новом Орлане.