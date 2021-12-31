Заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели прогнозируют в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в ближайшие шесть-восемь недель штаммом коронавируса "Омикрон", который стремительно распространяется по миру, будут заражены 50% населения Европы.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает Reuters.

По его словам, в первую текущего неделю в Европе было зарегистрировано более семи миллионов новых случаев заболевания Covid-19.

"При таких темпах Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения в регионе будут инфицированы "Омикроном" в ближайшие 6-8 недель", - сказал Клюге.