Колбасу для официальной продажи начали экспортировать из "ДНР" в Россию

В "министерстве агропромышленности ДНР" сообщили, что первая партия колбасных изделий производства "ДНР" отправилась на экспорт в Россию.

В сообщении указано, что речь идет о 1,5 тоннах сыровяленых колбасных изделий, изготовленных "Енакиевским мясокомбинатом". Их направили для реализации в Ростовскую область России.

Таким образом, началась реализация указа президента РФ Владимира Путина о признании выданных на территориях "ЛДНР" сертификатов о происхождении товаров наравне с российскими. Этот указ предусматривает разрешение официальной продажи в России товаров из "ДНР" и "ЛНР", его Путин подписал в ноябре 2021 года.

В документе указано, что решение было принято в целях защиты прав и свобод, а также недопущения "дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады". В качестве еще одной предпосылки называлась пандемия коронавируса COVID-19.