Премии на сумму в 1,3 млн грн получили шефы "Суспильного"

Комитет по вопросам назначений и вознаграждений должностных лиц наблюдательного совета НОТУ наградил премией руководящих сотрудников команды "Суспильного": председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николая Чернотицкого премировали в размере одного должностного оклада. Кроме того, членов правления НОТУ Татьяну Кисельчук и Дмитрия Хоркина наградили в размере одного должностного оклада; членов правления Ярослава Лодыгина и Родиона Кочубея – в размере 0,5 должностного оклада.

Об этом говорится в протоколе заседания, который опубликован на корпоративном сайте "Суспильного".

Накануне заседания Комитет по вопросам назначений и вознаграждений должностных лиц наблюдательного совета НОТУ заслушал всех членов правления с самооценкой их проделанной работы в течение года, а также провел собственное оценивание работы правления, предоставил рекомендации каждому члену правления и рекомендовал наблюдательному совету на основании результатов ежегодной оценки правления НОТУ премировать должностного оклада: членов правления Татьяну Кисельчук и Дмитрия Хоркина – в размере одного должностного оклада; членов правления Ярослава Лодыгина и Родиона Кочубея – в размере 0,5 должностного оклада.

Члены наблюдательного совета голосовали за выплату премии председателю правления и каждому члену правления.

Николай Чернотицкий заявил на заседании наблюдательного совета о том, что на сегодняшний день должностной оклад председателя правления НОТУ составляет 189 тысяч гривен. В декабре 2021 года он получил 340 926,88 грн.

"Общий объем выплаченных средств членам правления АО "НОТУ" по месту работы после налогообложения (налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 18% и военный сбор (ВЗ) 1,5%) составил 1 275 830,57 грн", в "Обнародовании информации о структуре , принципы формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага председателя и членов правления АО "НОТУ" за декабрь 2021 года на корпоративном сайте "Суспильного".