В Украину антициклон несет 20-градусный мороз

В Украину идет существенное похолодание. Уже 12 и 13 января страну накроют 20-градусные морозы.

Это произойдет за счет холодного северного ветра и захода арктической воздушной массы. Но из-за того, что Украину коснется лишь периферия антициклона, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики обнадеживают, что крепкие морозы ослабнут к концу недели. Однако ближайшие трое суток в Украине будут морозными, без существенных осадков, но с гололедицей.

Ближайшей ночь. температура воздуха опустится до 8-15 градусов мороза, в южных и восточных регионах 2-10 градусов ниже ноля. Такая же температура будет удерживаться и в дневные часы 12 января.

Еще холоднее будет в четверг, 13 января, когда ночью похолодает до 11-20 градусов мороза. Холоднее всего будет в Киеве в Черниговской и Сумской областях. Днем в четверг мороз ослабнет до -3-9 градусов. В северо-западных областях - около ноля.