33-летний студент из Судана на Крещатике ограбил ночную аптеку

В Киеве студент из Судана совершил налет на на ночную аптеку.

Преступление было совершено в ночь на вторник, 11 января, в самом центре столицы - на Крещатике. По информации наших источников из МВД, иностранец подошел к стеклянным дверям ночной аптеки, которые были закрыты, но медучреждение работало через окно выдачи лекарств.

Осмотревшись вокруг, суданец подумал что заведение закрыто и внутри никого нет. Он разбил дверь, проник внутрь. Ночной провизор спряталась в подсобке и нажала тревожную кнопку вызова полиции охраны.

Пока иностранец возился с кассовым аппаратом и извлекал оттуда деньги (в кассе оказалось всего 1500 гривен), прибыл наряд полиции и задержал его "на горячем". Как выяснилось грабеж совершил 33-летний гражданин Судана, прибывший в Украину якобы на учебу. Сейчас студенческую визу проверяют, есть основания полагать что документы фиктивные. По ч.3 ст.186 УК Украины за грабеж с проникновением в помещение ему грозит до 8 лет тюрьмы.