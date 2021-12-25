Новые военные учения в приграничных с Украиной областях начала Россия

Российская Федерация начала военные учения в регионах, расположенных возле границы с Украиной. В учениях участвует военная техника и танки.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

Учения со стрельбами начались на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

"В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие около 3 тысяч военнослужащих.

"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров", – говорится в сообщении Западного военного округа.