Как живет киевская многоэтажка, которая перешла на отопление дровами

"Страна" побывала в киевской многоэтажке ЖК "Кузьминский-2", которую отапливают дровами, и пообщалась с жителями этого дома.

ЖК "Кузьминский-2" расположен в Киеве на ул. Магистральная, 33. 16-этажный дом начали строить в 2014 году, квартиры начали продавать с 2016 года.

Сейчас на сайте КГГА ЖК "Кузьминский-2" внесен в перечень проблемных объектов жилищного строительства (объектов самовольного строительства и долгостроев), требующих принятия специального закона (ЖК "Кузьминский-2" находится на земеле с целевым назначением "приусадебный участок").

Распложён ЖК на границе частного сектора и лесопосадки.

Территория вокруг дома больше похожа на строительную площадку, прямо у входа разбросан строительный мусор. На заднем дворе валяются куски фасадного утеплителя. Установлены строительные леса, подвешена строительная люлька.

В доме одно парадное, установлен видеодомофон также сидит консьерж, который еще выполняет функцию охранника. Мужчина оказался немногословным сказал, звонить в администрацию но контактное лицо не назвал и номера телефона не предоставил. На камеру разговаривать отказался. Не на камеру подтверждает, что в доме установлен твёрдотопливный котел. Но говорит, что топят в котельной пеллетами, а не дровами, как об этом пишут в СМИ.

"Кто-то сделал одну фотографию черного дыма из трубы и уже целый скандал. Может попал какой-то пеллет плохой и пошел черный дым, но сейчас вы можете видеть, нет никакого черного дыма, а котел при этом работает. Люди уже рассказывают, что здесь живут без электроэнергии, воды, канализации, это неправда. Здесь есть все коммуникации", – говорит охранник.

Во время того как корреспондент "Страны" находился возле ЖК "Кузьминский-2" к долгострою приехал представитель ГСЧС, чтобы провести противопожарную экспертизу, но когда инспектор узнал, что на месте работают журналисты, то сразу уехал.

На момент публикации материала редакции "Страны" так и не удалось связаться с представителями застройщика. Но удалось пообщаться с жильцами. На камеру жильцы дома говорить отказались. А вот не на камеру подтверждают, что дом отапливается твёрдотопливным котлом.

"Месяца два назад запустили котельную. До этого отапливали электронными котлами которые установлены в каждой квартире, но тариф здесь промышленный, а соответственно цена за электроэнергию в несколько раз выше",– рассказывает владелица двух квартир в ЖК "Кузьминский-2" Елена.

Елена с супругом инвестировала ЖК "Кузьминский-2" еще 4 года назад. По словам женщины, в доме есть абсолютно все коммуникации, вода, электричество, канализация.

"Я видела фотографии в интернете где из трубы в нашем доме шел черный дым, мне трудно сказать из-за чего так произошло, но застройщик нас уверяет, что он отапливает дом исключительно твёрдотопливными пеллетами которые так не дымят и они экологически чистые", – рассказывает Елена.

Женщина не смогла назвать сумму за коммунальные услуги и отопление в данном доме. По словам Елены, котельная работает только два месяца и застройщик взял затраты на себя.

"Как долго дом будут отапливать за счет застройщика я не знаю, нам об этом не говорят. В доме проживает около 100 семей. Уверена, что застройщик нашел правильный выход в сложившейся ситуации. У нас тепло в квартирах в подъезде, это же хорошо", – рассказывает Елена. По словам женщины, многие семьи живут здесь уже по несколько лет.

Когда дом запустят в эксплуатацию, и почему он вообще попал в перечень проблемных строительств, Елена также не знает.

"С 15 января нам пообещали запустить лифты, а летом сделать парковку для автомобилей. Надеюсь, что в скором времени все сделают и дом сдадут в эксплуатацию", – с оптимизмом говорит Елена.

На просьбу журналистов, показать котельную и чем в ней топят, охрана ЖК ответила отказом. Дверь в котельную закрыта, помещение котельной примыкает к дому. У входа валяются дубовые бревна и ветки деревьев, которые явно свидетельствуют, что топят здесь обычными дровами.