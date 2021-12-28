Подорожание хлеба из-за высоких цен на газ уже в январе обещают украинские хлебозаводы

Предприятия хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" заявили, что Меморандум по стабилизации цен на газ не работает. В связи с этим возможен рост цен на хлеб.

Об этом сообщают Украинские Новости во вторник, 11 января, со ссылкой на комментарий генерального директора "Укрхлебпрома" Александра Васильченко.

"Меморандум от 31 декабря 2021 года, подписанный представителями хлебопекарных и мукомольных ассоциаций, пока не работает, поскольку вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий газом по льготной цене находится на стадии согласования", - сообщил генеральный директор "Укрхлебпрома".

По словам Васильченко, цена на газ для предприятий за год выросла в 10 раз, предприятия заключают договоры по рыночной стоимости газа от 47 тысяч гривен до 58 тысяч гривен с НДС за 1 тыс. кубометров.

Васильченко заявил, что на 11 января 2022 года реального решения по поставкам газа по льготной цене пока нет.

"Предприятия терпят убытки. Как промежуточное решение – достигнута договоренность, в первую очередь с крупными торговыми сетями, о повышении цен на массовые виды хлеба в январе – на 10%. Если льготная цена на газ для хлебопекарных предприятий не станет реальностью – следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия", - добавил генеральный директор "Укрхлебпрома".