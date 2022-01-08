Вблизи украинской границы пограничники не видят передвижения войск России

Украинские пограничники отреагировали на известие о новых учениях армии Российской Федерации на территории Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областей и заявили, что не наблюдают каких-либо перемещений российской техники или войск у границы в связи с учениями.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 11 января, со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

"Пограничники Украины продолжают усиленно нести службу на границе с РФ. Рядом с границей на сопредельной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих ВС РФ. В то же время мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ", - заявил Демченко.

Он также добавил, что на границе с Белоруссией ситуация спокойная.

"Изменений, которые существенно влияли бы на состояние охраны границы, нет", - добавил Демченко.